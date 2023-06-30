У Норвегії відкрили гігантське родовище фосфатів: забезпечить виробництво добрив і сонячних панелей на 100 років

Виявлені запаси високоякісної фосфатної породи є найбільшими за всі наявні у світі.

У Норвегії фахівці компанії Norge Mining виявили гігантське родовище високоякісної фосфатної породи. Досліджених запасів вистачить, щоб щоб задовольнити світовий попит на добрива, сонячні панелі та акумулятори для електромобілів протягом наступних 100 років.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на компанію Norge Mining.

Про це родовище було відомо від 2018 року на основі інформації, наданої норвезькою Геологічною службою. Однак, тепер фахівці видобувної компанії з'ясували, що рудне тіло має протяжність під землею не 300 метрів, як вважалося раніше, а в 15 разів більшу - 4500 метрів.

Геологи, які працювали над проєктом, оцінили лише третину обсягу, до 1500 метрів від поверхні. За словами Майкла Вурмсера, засновника компанії Norge Mining, у сукупності це "близько 70 мільярдів тонн мінералізованої фосфатної породи".

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На сьогодні найбільші у світі такі родовища мають запаси близько 50 млрд тонн і розташовані в регіоні Західної Сахари в Марокко. Наступні за величиною запаси виявлено в Китаї (3,2 млрд тонн), Єгипті (2,8 млрд тонн) і Алжирі (2,2 млрд тонн).

Близько 90% видобутої у світі фосфоритної руди використовується в сільському господарстві для виготовлення фосфору, необхідного у виробництві добрив. Також фосфор використовується у виробництві сонячних панелей і літій-залізо-фосфатних акумуляторів (LFP) для електромобілів, а також напівпровідників і комп'ютерних чипів.

Усі ці продукти були визнані Європейською комісією як "стратегічно значущі" для підтримки статусу Європи як глобального лідера у виробництві ключових технологій для переходу до "зелених" і цифрових технологій.

"Ось чому ми вважаємо, що фосфор, який ми можемо виробляти, буде важливим для Заходу - він забезпечує автономію", - наголосив Майкл Вурмсер.

Поряд із фосфатом, норвезькі родовища також містять ванадій і титан, які також класифікуються ЄС як критична сировина і використовуються в аерокосмічній та оборонній промисловості. Вурмсер не сказав, наскільки значними були ці поклади.

Нагадаємо, раніше шведська гірничодобувна група LKAB оголосила про виявлення в регіоні міста Кіруна на крайній півночі Швеції найбільшого відомого родовища рідкісноземельних металів у Європі. За попередньою оцінкою, у покладах міститься понад мільйон тонн сировини, яка тепер повністю надходить із Китаю.

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