У Норвегії заарештували шістьох росіян за підозрою в незаконному стеженні за критичною інфраструктурою

Влада Норвегії посилила заходи безпеки після 26 вересня, коли на газопроводі "Північний потік" стався великий витік газу.

Поліція Норвегії заарештувала шістьох росіян за підозрою в незаконному стеженні за об'єктами критичної інфраструктури.

Про це повідомляє російська служба ВВС.

Чотирьох росіян затримали за підозрою в незаконному фотографуванні секретних об'єктів.

Норвегія посилила заходи безпеки після 26 вересня, коли на газопроводі "Північний потік" біля узбережжя Швеції та Данії стався великий витік. Після цього також стало відомо, що поруч із нафтогазовою інфраструктурою Норвегії було помічено невідомі безпілотники.

Раніше повідомлялося про затримання в Норвегії ще двох росіян, у яких було виявлено дрони.

Так, у четвер, 13 жовтня, на прикордонному контрольно-пропускному пункті було заарештовано чоловіка, який має російське та ізраїльське громадянство. У нього в машині було знайдено два безпілотники.

Ще одного росіянина було затримано в п'ятницю, 14 жовтня, в аеропорту міста Тромсе на півночі Норвегії. У нього також був при собі безпілотник із відеокамерами.

Вибухи на "Північних потоках"

26 вересня стало відомо про розгерметизацію двох ниток першого "Північного потоку" та однієї – "Північного потоку-2". В Україні інцидент назвали "спланованим терактом та актом агресії Росії проти ЄС".

Після вибуху газ кілька днів витікав у Балтійське море.

Тим часом розслідувачі зі Швеції заявляють, що "Північний потік" підірвали навмисне. Докази свідчать про серйозний саботаж.

Російський президент-диктатор Володимир Путін назвав вибухи на "Північному потоці" "актом міжнародного тероризму, метою якого є якого підірвати енергетичну безпеку Європи".

В МЗС України також попередили, що Росія може готувати провокації з пошкодженням газопроводу "Турецький потік", аби обмежити постачання газу до Європи.

Після ракетних обстрілів Росією об'єктів критичної інфраструктури в Україні Міністерство оборони Чехії заявило про посилення охорони таких об'єктів країни.

Німеччина також заявила про посилення охорони критичних об'єктів інфраструктури після диверсії на "Північних потоках".

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