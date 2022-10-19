У Норвегії заарештували сина одного з соратників Путіна – ЗМІ

У Норвегії сина близького соратника кремлівського диктатора Володимира Путіна заарештували на два тижні.

Про це пише норвезьке видання The Barents Observer.

Зазначається, що чоловік запускав дрон над островом Шпіцберген, де це заборонено. На борту судна, на якому плавав затриманий, слідчі поліції знайшли його російський паспорт.

У суді чоловік заявив, що його варто розглядати як громадянина Великої Британії.

"Він визнав, що керував дроном, але не мав підстав думати, що це незаконно. Він громадянин Великої Британії", – сказав його адвокат Єнс Бернгард Герстад.

За інформацією російського видання "Агентство", йдеться про Андрія Якуніна – сина колишнього керівника РЖД і одного із засновників дачного кооперативу "Озеро" Володимира Якуніна, який від 2014 року перебуває під санкціями США через анексію Криму.

Напруження у Кремлі

Російське видання "Медуза" опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що в Кремлі президента Володимира Путіна бояться. Втім, його більше не поважають через згубні рішення, які "фюрер" ухвалює сам. Путін ставить "російські еліти" перед фактом. Але це не завжди підтримує керівна гілка Росії.

Політолог Андрій Піонтковський розповів, що найближчий соратник Путіна Юрій Ковальчук розробив план усунення російського лідера від влади. Мовляв, Ковальчук "зрозумів, що війну програно", і запропонував Путіну піти, бо це зможе пом'якшити умови майбутньої капітуляції РФ.