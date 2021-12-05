У Норвегії зафіксували найбільший спалах "Омікрону" за межами ПАР: людей "скосило" після грандіозної вечірки

У Норвегії зафіксували найбільший спалах "Омікрону" за межами ПАР: людей "скосило" після грандіозної вечірки

До корпоративу у всіх співробітників перевірили наявність негативних ПЛР-тестів і вакцинацію.

У Норвегії в Осло щ онайменше 13 людей заразилися новим штамом коронавірусу під назвою "Омікрон" після корпоративної різдвяної вечірки. Передбачається, що кількість хворих може суттєво зрости.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на владу країни.

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Спалах відбувся після різдвяної вечірки 26 листопада, організованій компанією, що займається відновлюваними джерелами енергії і працює в Південній Африці, де "Омікрон" був вперше виявлений.

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"Ця вечірка була грандіозним заходом. Наша робоча гіпотеза полягає в тому, що принаймні половина зі 120 учасників були інфіковані варіантом "Омікрон" під час вечірки. Це наразі найбільший спалах "Омікрону" за межами Південної Африки ", - повідомив Пребен Аавітсланд, старший лікар Норвезького інституту громадської охорони здоров'я, у коментарі Reuters.

Мер Осло підтвердив, що на вечірці перебував щонайменше один співробітник, який нещодавно повернувся з Південної Африки. Усі присутні були повністю вакциновані та мали негативні тести перед заходом.

"Органи охорони здоров’я підтвердили ще 12 випадків "Омікрону" в Осло. Наразі після секвенування було підтверджено 13 випадків омікрону. Очікується більше випадків", - повідомили о ргани охорони здоров’я

У заражених людей спостерігалися легкі симптоми, нікого не госпіталізували.

"Жоден із пацієнтів не має серйозних симптомів; жоден не госпіталізований. Однак це не є несподіванкою, враховуючи молодий вік учасників", - кажуть фахівці.

Крім людей, інфікованих на вечірці, двоє людей, які проживають на західному узбережжі країни, і двоє громадян, котрі перебувають на карантині в аеропорту Осло, були підтверджені як носії "Омікрону".

Спалах призвів до того, що уряд Норвегії знову запровадив деякі загальнонаціональні обмеження, щоб стримати поширення коронавірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як відомо, новий штам коронавірусу було зафіксовано у ПАР. Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала його як такий, "який викликає занепокоєння" і дала йому назву "Омікрон". Незабаром новий штам був виявлений у Гонконзі та низці африканських країн, а також в Австралії, Великій Британії, Німеччині, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Нідерландах, Португалії, Чехії, Швеції та інших країнах.

Фахівці припускають, що новий варіант легше передається, ніж штам "Дельта". Водночас точних даних про мутацію поки що немає — зараз його лише вивчають. Розповідаємо, де з'явилася мутація, у чому її особливість і як на перших хворих відреагував світ.

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