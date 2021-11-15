У Норвегії зафіксували новий варіант штаму "Дельта": чи є причини для хвилювання

У Норвегії зафіксували новий варіант штаму "Дельта": чи є причини для хвилювання

Дослідники не вважають, що він небезпечніший, ніж звичайний "Дельта"-вірус.

У Норвегії виявили н овий варіант коронавірусу AY.63, що є підвидом штаму "Дельта".

Про це повііомляє елекомпанія NRK.



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За даними ЗМІ, нову версію "Дельта"-вірусу вперше виявив Національний інститут громадського здоров’я наприкінці червня. Відтоді він з’явився в багатьох містах країни.

Дослідники не вважають, що він небезпечніший, ніж звичайний "Дельта"-вірус. Фахівці переконані, що вакцина захищає людину проти цього штаму вірусу так само, як і проти інших варіантів. Тому вони підкреслюють, що немає причин для зайвого хвилювання.

"У нас немає доказів того, що він має якусь особливу конкурентну перевагу", – каже старший науковий співробітник Національного інституту громадського здоров’я Олав Хунгнес.

Зауважимо, у МОЗ заявили про перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на COVID-19 в Україні.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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