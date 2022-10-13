У Норвегії затримали росіянина зі шпигунськими дронами в багажі

Норвезька поліція виявила у 50-річного громадянина Росії безпілотники, які він використовував для незаконного фільмування на території країни.

У норвезькому місті Стурскуг в прикордонному районі Фіннмарк під час митного огляду у багажі 50-річного громадянина Росії було виявлено два безпілотники та кілька електронних носіїв запису.

Про це повідомляє NRK.

Росіянина затримала поліція, йому висунули обвинувачення в порушенні санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Прокуратура Норвегії стверджує, що затриманий використовував безпілотники для фільмування.

Правоохоронці звернулися до суду з проханням арештувати росіянина на два тижні через ризик ухилення від відповідальності. Ймовірно, йому будуть висунуті додаткові обвинувачення.

Як відомо, після вибухів на "Північних потоках" у Балтійському морі в Норвегії повідомляли про кілька підозрілих безпілотників біля енергетичної інфраструктури. Її охорону було посилено із залученням військових.

Нагадаємо, раніше невідомі намагалися за допомогою безпілотників шпигувати за військовими навчаннями Збройних сил України на німецькій військовій базі.

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