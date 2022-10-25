У Норвегії затримали російського шпигуна, який прикидався дослідником із Бразилії

Норвезька поліцейська служба безпеки вважає, що новоприбулий співробітник Арктичного університету під прикриттям наукових досліджень займався розвідувальною діяльністю для Росії.

У вівторок, 25 жовтня, суд у норвезькому місті Тромсі розпочав розгляд справи затриманого співробітника Арктичного університету, який приїхав до Норвегії для проведення досліджень восени 2021 року.

Про це повідомляє місцеве видання NRK з посиланням на речників служби безпеки.

Правоохоронці вважають, що цей чоловік намагався влаштуватися в країні під фальшивим ім’ям, видаючи себе за громадянина Бразилії, щоб таємно працювати на російську розвідку.

Тема його наукових досліджень стосувалася північного регіону країни та гібридних загроз.

“Ми попросили вислати з країни бразильського дослідника з Університету Тромсе, оскільки вважаємо, що він представляє загрозу фундаментальним національним інтересам”, - пояснив журналістам перед початком судового засідання заступник голови поліцейської служби безпеки Гедвіг Мо.

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Суд ухвалив рішення тимчасово інтернувати підозрюваного у шпигунстві на той час, поки його справа розглядатиметься.

У службі безпеки Норвегії додали, що занепокоєння викликане тим, що підозрюваний міг отримати інформацію щодо діяльності на півночі країни.

“Навіть якщо ця інформація не становить загрози безпеці королівства, ми стурбовані тим, що Росія може використати цю інформацію неналежним чином”, - зазначив Гедвіг Мо.

Норвегія, яка є членом НАТО, межує на півночі з Росією та посилила заходи безпеки після вторгнення Москви до України.

Нагадаємо, за останні кілька тижнів норвезькі правоохоронці затримали щонайменше шестеро росіян за знімання у заборонених місцях та запускання дронів.

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