У Норвегії збільшилася кількість жертв стрільця з луком: подробиці

У Норвегії збільшилася кількість жертв стрільця з луком: подробиці

У поліції не виключають версію про теракт.

У результаті нападу чоловіка з луком в місті Конгсберзі, що на півдні Норвегії, загинули п'ятеро осіб, поранення отримали двоє.

Про це пише місцеве видання VG з посиланням на представників поліції.

"Я можу підтвердити, що загинули п'ятеро осіб", — заявив начальник місцевої поліцейської дільниці Ейвінд Аас.

Зауважимо, що одним з потерпілих виявився поліцейський, який був в магазині в неробочий час.

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Нагадаємо, що чоловік за допомогою лука і стріл зробив декілька нападів на перехожих.

Нападника затримали. Поки його мотиви невідомі, в поліції не виключають версію про теракт. У правоохоронних органах вважають, що спільників у нього не було.

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