У Норвегії знайшли мертвим незвичного "російського шпигуна": він був не людиною

Наразі невідомо, чи шпигував ссавець для РФ і чи дійсно його вбили.

В Норвегії знайшли мертвим кита-білуху, якого раніше звинувачували в тому, що він може шпигувати на користь Росії. Зоозахисники стверджують, що ссавця вбили.

Про це пише ВВС.

Тіло тварини на прізвисько Хвальдімір було знайдене у воді затоки біля південно-західного узбережжя країни.

Зоозахисники заявили, що кит був знайдений з кульовими пораненнями і був застрелений внаслідок "огидного злочину".

"Ми будемо домагатися справедливості для Хвальдіміра", – пообіцяла засновниця One Whale Регіна Хауг у своїй заяві в соціальних мережах.

One Whale була заснована для відстеження білухи, яка стала відомою після того, як була помічена в норвезьких водах п'ять років тому. Блідий кит був помічений з камерою GoPro, прикріпленою до джгута з написом "Обладнання Санкт-Петербурга", що викликало припущення, що допитливий ссавець міг займатися шпигунством.

Місцеві жителі назвали його Хвальдімір, що є каламбуром норвезького слова "hval", що означає "кит", та імені російського диктатора Володимира Путіна.

Тіло арктичного ссавця знайшли 1 вересня біля південно-західного міста Рісавіка та доправили до найближчого порту для проведення експертизи. Зоозахисники заявили, що подали скаргу до норвезької поліції з проханням розпочати кримінальне розслідування.

"У нього були численні кульові поранення по всьому тілу", – заявили вони.

Але організація Marine Mind, яка виявила тіло, заявила, що "немає нічого, що дозволило б одразу встановити причину смерті". Приблизний вік Хвальдіміра становив близько 15 років, але він не був старим для білухи, яка може жити до 60 років. Наразі встановлюється причина смерті ссавця.

Вперше Хвальдімір наблизився до норвезьких кораблів у квітні 2019 року біля острова Інгоя приблизно за 415 км (260 миль) від Мурманська, де базується Північний флот Росії. Ця зустріч привернула увагу, оскільки білухи рідко зустрічаються так далеко на південь від високогір'я Арктики.

Росія має історію тренування морських ссавців, як-от дельфіни, у військових цілях, і вебсайт Barents Observer виявив китові загони поблизу військово-морських баз у північно-західному районі Мурманська.

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