У Норвегії через безпілотник розвернули пасажирський літак

Норвегія / © pixabay.com

У Норвегії пасажирський літак змушений був розвернутися через дрон, який зафіксували в зоні польотів. Інцидент стався ввечері 28 вересня на маршруті з Осло до міста Бардуфосс на півночі країни.

Про це повідомляє NRK із посиланням на авіакомпанію Norwegian.

О 23:30 за місцевим часом в авіакомпанії підтвердили: «Рейс, що прямував з Осло до Бардуфосса, був змушений розвернутися через виявлення дрона».

У зв’язку з подією аеропорт у Тромсе тимчасово зачинили. За даними Flightradar, літак розвернувся о 20:47, проте вже о 21:15 з цього ж аеропорту вилетів інший рейс.

Це не перший випадок за останні дні. У неділю дрони бачили південніше — в межах забороненої зони поблизу аеропорту Брьоннейзунд у Нурланні. Один літак тоді перенаправили до іншого аеропорту.

Днем раніше поліція Норвегії ухвалила рішення посилити правила використання дронів навколо чотирьох аеропортів у Нурланні після повідомлень про можливі польоти безпілотників біля авіабази в Ерланді. До цього переліку увійшли Брьоннейзунд, Буде, Евенес та Анденес.

Нагадаємо, 23 вересня уряд Норвегії повідомив про три випадки порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками 2025 року. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре назвав ці інциденти «неприйнятними» і сказав, що влада ставиться до них дуже серйозно.

До слова, напередодні у Норвегії затримали 50-річного іноземця, який керував безпілотником поблизу аеропорту Осло. Дрон у чоловіка вилучили і його допитає поліція.