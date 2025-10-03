У Норвегії поблизу з російським кордоном зникли п'ятеро солдатів

Поліція Норвегії. / © Getty Images

На півночі Норвегії, поруч з кордоном Росії, зниклих солдати-призовник. Вони не виходять на зв'язок від вечора четверга, 2 жовтня.

Про це повідомляє Sweden Herald.

Зазначається, що десять призовників, які мали повернутися після навчань того ж дня, так і не з'явилися. П'ятьох з них було знайдено близько 20:00 – троє прийшли на домовлене місце зустрічі, а двох знайшов рятувальний вертоліт, який був задіяний у пошуках. За даними поліції, солдати почуваються добре.

У пошуках ще п’яти зниклих солдатів, які проводяться за допомогою дронів, собак і вертольота, беруть участь поліція, рятувальні служби, військові та Червоний Хрест.

За даними видання, призовники мали перед собою завдання. Вони полягали в тому, щоб залишаючись непоміченим дістатися до певного місця зустрічі. Тому одна з версій рятувальників полягає в тому, що вони тримаються подалі від рятувальників.

Військові заявляють, що це не перший випадок, коли солдати зникають на деякий час. Втім, вже давно військові не були змушені звертатися до поліції. Керівник операції Мартін Кнутсен каже, цілком ймовірним є те, що щось таки сталося.

Територія, на якій перебувають солдати, – це горбиста гірська місцевість з лісами та болотами. Наразі в цьому районі температура становить близько дев'яти градусів.

