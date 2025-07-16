У Норвегії поновили полювання на ведмедя, який вкусив чоловіка: історія отримала неочікуваний поворот

Зоозахисники програли суд щодо відстрілу ведмедя, який напав на чоловіка

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Суд Норвегії постановив, що влада може поновити полювання на бурого ведмедя, який раніше вкусив чоловіка за руку. Це рішення поглибило обурення серед захисників прав тварин після того, як помилково був застрелений інший ведмідь.

Про це повідомляє The Guardian.

Помилковий постріл та судове рішення

Норвезьке агентство з охорони довкілля видало наказ про відстріл агресивного ведмедя наприкінці червня в Ярфьорді, поблизу кордону з Росією, після того, як ведмедиця вкусила чоловіка за руку. В результаті того інцидента чоловіку вдалося врятуватися, але лікарям довелося накласти кілька швів на рану від укусу.

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Але інспектори агенства, які мали здійснити відстріл тварини, загубили слід ведмедиці і помилково вбили самця, що викликало обурення зоозахисників.

Групи захисту прав тварин прагнула врятувати ведмедицю та двох її дитинчат — яких також мали вбити, оскільки без матері вони б померли з голоду. Проте у вівторок окружний суд Осло скасував тимчасову заборону, яку суддя ухвалив раніше цього місяця.

«Це неправильне рішення для добробуту тварин і біорізноманіття», — сказала Сірі Мартінсен, ветеринар і активістка групи захисту прав тварин Noah.

Обставини нападу та суперечки

Захисники прав тварин стверджували, що ведмедиця була не більш небезпечною, ніж інші ведмеді, а ризик подібних інцидентів був «мінімальним». Вони заявили, що під час нападу діяли кілька обтяжуючих факторів, таких як відчуття загрози для своїх дитинчат, захист здобичі та присутність собаки, яку мала жертва.

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«Ведмідь у цьому випадку поводився як ведмідь», — стверджували активісти в суді.

Агентство з охорони довкілля заявило, що виконало всі юридичні вимоги для наказу про відстріл і не потребувало доказів того, що тварина з більшою ймовірністю, ніж інші ведмеді, нападе на людину.

«Своєю поведінкою ведмідь вже показав, що становить ризик для життя та здоров’я людини», — зазначили в агентстві.

Суд виніс рішення на користь агентства, погодившись із тим, що ведмедиця становить загрозу. Він зазначив, що напад стався приблизно за 300 метрів від будинку потерпілого, в районі, де проходять туристичні маршрути.

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Слухання суду в Осло виявили докази, які посилили обурення серед активістів. Зоозахисники стверджують, що природоохоронні органи намалювали надто небезпечну картину нападу ведмедя. Спочатку напад представили як «неспровоковану атаку на туриста», але поліцейський звіт для агентства з охорони довкілля, відтворений у рішенні суду, показав, що жертва мала двох мисливських собак, коли вперше зіткнулася з твариною. Він забрав одну з собак додому і повернувся з іншою, щоб відстежити сліди, які він помітив.

«Чоловік, який постраждав, за власною ініціативою йшов слідами ведмедя з мисливською собакою. Це саме те, чого не слід робити з ведмедицею та її дитинчатами», — сказала Мартінсен.

За її словами, агентство з охорони довкілля не змогло належним чином поінформувати громадськість про характер нападу.

За даними Норвезького інституту дослідження природи, ведмеді в Скандинавії в середньому травмують одну людину на рік, хоча «переважна більшість» нападів відбувається під час полювання.

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