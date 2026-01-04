У Норвегії суттєво зросла кількість працевлаштованих українців: хто саме поповнив ринок праці

Норвегія / © pixabay.com

У Норвегії зросла кількість українських біженців, які змогли знайти роботу після виїзду з України через війну.

Як повідомляє NRK, станом на кінець 2025 року роботу мали вже 27 тисяч українців.

Протягом року спостерігалося помітне зростання рівня зайнятості серед українських біженців у порівнянні з 2024 роком. Загалом у Норвегії під статусом тимчасового захисту перебувають понад 100 тисяч громадян України.

Нова хвиля прибуття українців до Норвегії була зафіксована у вересні–жовтні 2025 року. Це пояснюють змінами в правилах перетину кордону України, які дозволили виїзд юнакам віком від 18 до 22 років.

