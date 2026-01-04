ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

У Норвегії суттєво зросла кількість працевлаштованих українців: хто саме поповнив ринок праці

Станом на кінець 2025 року понад 27 тисяч українських біженців у Норвегії знайшли роботу.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Норвегія

Норвегія / © pixabay.com

У Норвегії зросла кількість українських біженців, які змогли знайти роботу після виїзду з України через війну.

Як повідомляє NRK, станом на кінець 2025 року роботу мали вже 27 тисяч українців.

Протягом року спостерігалося помітне зростання рівня зайнятості серед українських біженців у порівнянні з 2024 роком. Загалом у Норвегії під статусом тимчасового захисту перебувають понад 100 тисяч громадян України.

Нова хвиля прибуття українців до Норвегії була зафіксована у вересні–жовтні 2025 року. Це пояснюють змінами в правилах перетину кордону України, які дозволили виїзд юнакам віком від 18 до 22 років.

Нагадаємо, Німеччина планує скоротити виплати біженцям з України, які прибули після 1 квітня 2025 року. Кабінет міністрів країни має ухвалити рішення, чи переводити цих українців на іншу систему соціальних виплат.

Дата публікації
Кількість переглядів
127
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie