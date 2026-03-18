Чи захистить сніг від FPV-дронів / © Pexels

Реклама

Під час масштабних навчань НАТО Cold Response 2026 у Норвегії військові відпрацьовують нестандартні методи маскування від сучасних загроз — зокрема російських дронів. Один із таких способів — облаштування снігових укриттів, відомих як «квінжі».

Про це повідомляє Defense News.

Йдеться про імпровізовані «печери» зі снігу висотою близько півтора метра і шириною до двох метрів, які військові буквально виривають у заметах. Такі укриття використовують підрозділи, що діють у тилу противника, зокрема арктичні розвідники.

Реклама

Фото навчань Cold Response 2026, Defense News/Elisabeth Gosselin-Malo

«Ми рухаємося в темряві, тумані або під час негоди, коли сліди швидко зникають. А за гарної погоди — просто залишаємося нерухомими і непомітними», — розповів один з офіцерів.

Водночас у самій армії визнають, що боротьба з дронами — це постійна гонка технологій, і рішення, які працювали ще кілька років тому, вже втрачають актуальність.

«Раніше наметів і камуфляжу було достатньо. Тепер — уже ні», — зазначив військовий.

Через це підрозділи змушені постійно змінювати позиції — іноді кожні 10–15 хвилин, щоб не стати легкою мішенню для розвідки з повітря.

Реклама

Чи працюють снігові укриття проти дронів

Експерти зазначають, що укриття — важлива складова захисту, особливо коли йдеться про уникнення візуального виявлення. У цьому сенсі «квінжі» можуть бути ефективними: з повітря важко відрізнити звичайний замет від замаскованої позиції.

Слабкі місця сніжних укриттів

Передусім, це вхід, який часто залишається помітним і може видати позицію під час спостереження з дрона. У разі виявлення така ціль стає відносно легкою для FPV-дронів або безпілотників зі скидами.

Крім того, снігові укриття не забезпечують належного фізичного захисту.

Реклама

Фактично вони не витримують прямих ударів, мають обмежену міцність,

швидко руйнуються.

Традиційно «квінжі» використовуються радше в туризмі або як тимчасове укриття, а не як повноцінний фортифікаційний елемент.

Захист від дронів: лише частина великої системи

Реклама

Сучасне поле бою змушує військових використовувати комплексний підхід. Одних лише укриттів уже недостатньо.

Ключову роль відіграють:

детектори дронів,

засоби радіоелектронної боротьби,

системи перехоплення та інші інструменти протидії.

Паралельно самі військові активно застосовують безпілотники — під час навчань у Норвегії використовувалися як розвідувальні дрони, зокрема Skydio, так і FPV-платформи.

Нагадаємо, днями РФ атакувала центр Києва начиненими західними компонентами "Ланцетами".

Реклама

У цих дронах, що долетіли до столиці України 16 березня, експерти виявили компоненти із США та Європи.

Також, за оцінкою радника міністра оборони Сергія «Флеша» Бескрестнова, наліт на Київ мав ознаки показової операції для внутрішнього російського споживача. Дрони летіли без бойової частини, замість якої встановили додаткові акумулятори для збільшення дальності польоту.