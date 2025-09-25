- Дата публікації
У Норвегії затримали іноземця, який керував безпілотником біля аеропорту
Норвезькі правоохоронці затримали 50-річного чоловіка через запуск безпілотника в зоні обмеженого доступу, хоча повітряний рух і не був порушений.
У Норвегії затримали іноземця, який керував безпілотником поблизу аеропорту Осло.
Про це повідомляє Euractiv.
Керівник прокуратури східного поліцейського округу Норвегії Ліза Марі Локке заявила, що правоохоронці затримали 50-річного чоловіка через запуск безпілотника в зоні обмеженого доступу, хоча повітряний рух і не був порушений.
Керівник прокуратури додала, що чоловік не заарештований, його допитає поліція. Дрон у нього вилучили.
Локке не уточнила громадянство затриманого.
Нагадаємо, 22 вересня в Осло спрацювала тривога через невідомі дрони, які були помічені над військовою зоною. Після інциденту затримали двох громадян Сінгапуру. Головний аеропорт Норвегії в Осло ввечері 22 вересня закрили на кілька годин через появу безпілотників.