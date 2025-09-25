У Норвегії затримали іноземця, який керував безпілотником біля аеропорту

Прапор норвегії / © pixabay.com

Реклама

У Норвегії затримали іноземця, який керував безпілотником поблизу аеропорту Осло.

Про це повідомляє Euractiv.

Керівник прокуратури східного поліцейського округу Норвегії Ліза Марі Локке заявила, що правоохоронці затримали 50-річного чоловіка через запуск безпілотника в зоні обмеженого доступу, хоча повітряний рух і не був порушений.

Реклама

Керівник прокуратури додала, що чоловік не заарештований, його допитає поліція. Дрон у нього вилучили.

Локке не уточнила громадянство затриманого.

Нагадаємо, 22 вересня в Осло спрацювала тривога через невідомі дрони, які були помічені над військовою зоною. Після інциденту затримали двох громадян Сінгапуру. Головний аеропорт Норвегії в Осло ввечері 22 вересня закрили на кілька годин через появу безпілотників.