Зникнення норвезьких солдатів біля кордону з Росією: поліція розкрила причини інциденту

Поліція Норвегії / © Associated Press

Реклама

Масштабна пошукова операція на півночі Норвегії завершилася в п’ятницю після того, як десять призовників та офіцерів були знайдені в задовільному стані. Військові, які брали участь у складних навчаннях з виживання у Фіннмарку, поблизу російсько-фінського кордону, заблукали через навігаційну помилку. Цей інцидент викликав значний резонанс.

Про це пише YLE.

Деталі інциденту

Група з десяти військовослужбовців Південноворязького єгерського батальйону (чий основний обов’язок — спостереження за кордоном із Росією) зникла безвісти у четвер. Вони не прибули до місця збору до 7 ранку після завершення так званої «втечі» — вправи, під час якої вони мали залишатися прихованими. Учасники навчань провели майже два тижні просто неба у складних умовах.

Реклама

Пошуки проводились у важкодоступній місцевості з болотами, лісами та горами. П’ятеро солдатів вдалося знайти вже у четвер. Решта зниклих безвісти була виявлена в п’ятницю завдяки радіозв’язку, частину з них знайшли біля фінського кордону.

Причина: помилка орієнтування

Начальник служби зв’язку збройних сил Норвегії Ларс Стрьом підтвердив телекомпанії NRK, що причиною інциденту стала помилка в орієнтуванні. За його словами, такі помилки трапляються під час складних навчань, а військових готують до виживання в невеликих групах навіть під час затримок. Додатковою проблемою в районі навчань є дуже слабка телефонна мережа.

Командир батальйону Аудун Йорстад додав, що хоча помилки орієнтування трапляються не вперше, залучення поліції до пошуків відбулося вперше за довгий час. Він підкреслив, що військова служба, особливо у таких умовах, завжди пов’язана з ризиками.

Раніше повідомлялося, на півночі Норвегії, поруч з кордоном Росії, зникли солдати-призовники. Вони не виходять на зв’язок від вечора четверга, 2 жовтня. Зазначається, що десять призовників, які мали повернутися після навчань того ж дня, так і не з’явилися. П’ятьох з них було знайдено близько 20:00 — троє прийшли на домовлене місце зустрічі, а двох знайшов рятувальний вертоліт, який був задіяний у пошуках. За даними поліції, солдати почуваються добре.

Реклама

Також Зеленський назвав країни, які наступними можуть постраждати від агресії Путіна. Вже не йдеться про те, що порушення повітряного простору в Європі — це випадкові окремі інциденти. Насправді це тривожна тенденція.