У норвезькому університеті, де затримали російського шпигуна, можуть бути інші агенти РФ

У норвезькому Університеті в Тромсе заявили, що в закладі можуть бути агенти, які працюють на російську розвідку.

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Про це заявив ректор університету Даг Руне Ольсен, передає iTromsø.

Ректор зробив подібну заяву після того, як у виші було затримано одного з доцентів, який виявився кадровим офіцером російського ГРУ Михайлом Мікушиним.

"Університет – це місце, де ви часто знаходите людей, які в майбутньому займатимуть ключові посади. Тому це особливо цікаве місце для тих, хто чинить незаконні дії", – сказав ректор Університету Тромсе.

Крім того, за останні два роки заклад кілька разів піддавався хакерським атакам, через що довелося посилити заходи безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що затриманий у Норвегії співробітник норвезького Арктичного університету Тромсе, який видавав себе за "професора із Бразилії", виявився кадровим офіцером ГРУ Михайлом Мікушиним.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ вербує шпигунів у Норвегії, прикриваючись географічним товариством.

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