У Новій Каледонії триває референдум про незалежність від Франції: корінне населення закликає до бойкоту

У Новій Каледонії триває референдум про незалежність від Франції: корінне населення закликає до бойкоту

Напередодні виборів до Нової Каледонії прибули 2000 французьких військових з бронетехнікою та військовою технікою.

Жителі тихоокеанської французької території Нової Каледонії голосують на третьому і останньому референдумі про незалежність від Франції. Водночас на островах лунають заклики скачувати голосування через пандемію COVID-19.

Про це інформує The Guardian.

Зазначається, що голосування відбувається на тлі все більш напружених відносин між Парижем та його регіональними союзниками.

Франція розглядає себе як головного індо-тихоокеанського гравця завдяки заморським територіям, таким як Нова Каледонія. Водночас, у фінансування самостійницьких рухів звинувачують Китай, який начебто зацікавлений у незалежності островів.

Соціалістичний фронт визволення канаків (корінні жителі Меланезії — Ред.) закликав громадян не брати участь у голосуванні , стверджуючи, що COVID-19 унеможливив агітацію за незалежність і пропорційність голосування.

Напередодні виборів до Нової Каледонії прибули 2000 французьких військових з бронетехнікою та військовою технікою. У день виборів заборонено продаж алкоголю, а також роздрібний продаж пального та транспортування зброї, наприклад, зброї, традиційної для полювання, та мачете для рубання дров та кокосів.

Це вже третій референдум про незалежність Нової Каледонії від Франції . У 2018 році 43% проголосували за незалежність, і ця цифра зросла до 47% під час другого голосування в 2020 році.

Нагадаємо, що Франція порушить питання членства України в НАТО.

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