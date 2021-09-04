У Новій Зеландії зафіксували першу за пів року смерть від COVID-19, померлій жінці було 90 років

У Новій Зеландії зафіксували першу за пів року смерть від COVID-19, померлій жінці було 90 років

Упродовж останньої доби в країні зареєстрували 20 нових випадків захворювання, усі в Окленді.

У Новій Зеландії у суботу, 4 вересня, повідомили про першу смерть внаслідок пандемії коронавірусу протягом понад шести місяців. За інформацією місцевих органів охорони здоров’я, померлій жінці було 90 років й вона мала проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє AP.

Тим часом нова Зеландія залишається під дією карантину, намагаючись ліквідувати спалах штаму "Дельта", що розпочався в країні минулого місяця. Число нових випадків COVID-19 стабільно знижується від моменту піку, що перевищував 80 хворих щодня.

Нагадаємо:

Станом на 4 вересня у Новій Зеландії зареєстровано лише 3 748 випадків коронавірусу та 27 смертей від нього.

випадків коронавірусу та смертей від нього. Хоча Новій Зеландії вдалося побороти пандемію COVID-19 всередині країни, вакцинація тут розгортається повільними темпами. Так, лише близько 20% громадян держави є повністю вакцинованими, а 33% людей отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

Так, лише близько 20% громадян держави є повністю вакцинованими, а 33% людей отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. Крім того Нова Зеландія залишатиметься закритою для іноземців щонайменше до кінця 2021 року.

Новини світу: вся Нова Зеландія повністю зачиняється на 3 дні через одного хворого на коронавірус

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