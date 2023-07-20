У Новій Зеландії застрелили трьох людей за лічені години до старту жіночого ЧС-2023

Чоловік, озброєний рушницею, відкрив вогонь на будівельному майданчику в центрі Окленду в Новій Зеландії. Це сталося за кілька годин до церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу серед жінок

Про це пише CNN.

Премʼєр-міністр Нової Зеландії Кріс Хіпкінс заявив, що троє людей загинули, включно зі стрільцем. За словами комісара поліції Нової Зеландії Ендрю Костера, один офіцер загинув, коли намагався знешкодити нападника. Четверо цивільних отримали поранення.

Чоловік працював на будмайданчику, де почав стріляти, тому вважають, що інцидент повʼязаний з його роботою. За словами правоохоронців, у нападника не було ліцензії на вогнепальну зброю.

Поліція Нової Зеландії заявила, що стрілянина не становить загрози національній безпеці, а офіційні особи підтвердили, що церемонія відкриття Чемпіонату світу з футболу серед жінок і перша гра відбудуться за планом. Однак показ матчу на великому екрані у фан-зоні в центрі Окленду скасували.

Нагадаємо, у США сталася масова стрілянина на "квартальній вечірці", на яку прийшли сотні людей на святкування "Бруклінського дня". Поліція міста повідомила про двох загиблих та ще майже 28 поранених.

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