У Новій Зеландії жінка не знала про свою вагітність та народила сина на підлозі 

Жінку почали мучити спазми та біль.
41-річна Карла Акухата з Нової Зеландії не знала, що вона перебувала вагітною та несподівано народила дитину на підлозі.
Про це повідомляє The New Zealand Herald.
Акухата відчула сильний біль і спазми в животі. Жінка вирішила прийняти душ, а потім відпочити.
Однак, коли вона вийшла з душу, і пішла до кімнати, біль тільки посилився. Тоді вона стала на коліна і почала інстинктивно тужитися.
На своє здивування вона намацала голову дитини. За 15 хвилин жінка народила хлопчика.
Нагадаємо, у Великій Британії 11-річна дівчинка народила здорову дитину і стала наймолодшою матір'ю країни.