У Новій Зеландії жінка не знала про свою вагітність та народила сина на підлозі

У Новій Зеландії жінка не знала про свою вагітність та народила сина на підлозі

Жінку почали мучити спазми та біль.

41-річна Карла Акухата з Нової Зеландії не знала, що вона перебувала вагітною та несподівано народила дитину на підлозі.

Про це повідомляє The New Zealand Herald.

Акухата відчула сильний біль і спазми в животі. Жінка вирішила прийняти душ, а потім відпочити.

Однак, коли вона вийшла з душу, і пішла до кімнати, біль тільки посилився. Тоді вона стала на коліна і почала інстинктивно тужитися.

На своє здивування вона намацала голову дитини. За 15 хвилин жінка народила хлопчика.

Нагадаємо, у Великій Британії 11-річна дівчинка народила здорову дитину і стала наймолодшою матір'ю країни.

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