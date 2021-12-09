У Новій Зелендії хочуть назавжди заборонити молоді купувати сигарети

Цей законопроєкт мають ухвалити наступного року.

Нова Зеландія заборонить назавжди продаж тютюну молоді. Уряд країни вирішив ввести таку заборону, щоб повністю відмовитись від куріння. Так кожен, хто народився після 2008 року, не зможе купити цигарки чи інші тютюнові вироби протягом усього життя.

Про це повідомляє BBC News Україна.

"Ми хочемо бути певні, що молоді люди ніколи не почнуть курити", - сказала заступниця міністра охорони здоров'я Айша Верралл. Та додала, що цей крок "є частиною масштабної боротьби з курінням".

Окрім цього, уряд також запровадив серйозні заходи контролю над тютюном. Чиновник пропонують ввести суттєві обмеження, де можна продавати сигарети, щоб вилучити їх із супермаркетів та кіосків.

Як відреагували у країні

Лікарі та інші експерти в галузі охорони здоров'я в країні привітали таку реформу, які зменшать доступ до тютюну та обмежать рівень нікотину в сигаретах.

Як вважає професорка Джанет Гук з Університету Отаго, ця заборона допоможе людям кинути курити або перейти на менш шкідливі продукти, а також зменшить ймовірність того, що молоді люди стануть залежні від нікотину.

Варто зазначити, зараз приблизно 13% дорослих у країні курять, а десять років тому таких було 18%. Але, як свідчать дані, цей рівень набагато вищий - близько 31%.

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