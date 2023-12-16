У новому санкційному пакеті ЄС немає "Росатому": експерт пояснив, як це може бути пов'язано з Угорщиною

Відсутність будь-яких обмежень щодо "Росатому" в 12-му санкційному пакеті Європейського Союзу стала неприємним сюрпризом для багатьох експертів.

Таку думку в прямому ефірі телеканалу FREEДОМ висловив голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.

Експерт припускає, що санкції до "Росатому" не були закладені в пакет через позицію низки країн, зокрема Угорщини, які мають контракти з ним.

"Напевно, це пов’язано насамперед із позицією тих країн, зокрема Угорщини, які продовжують мати досить активні зв’язки з "Росатомом". Давайте також не забувати про те, що "Росатом" та Російська Федерація пообіцяли добудувати кілька блоків на атомній електростанції "Пакш" в Угорщині. Можливо, знову ж важко говорити, це вплинуло на позицію Угорщини й, як наслідок, на позицію Європейського Союзу", — зазначив він.

Бураковський додав, що відсутність "Росатому" – не єдиний компроміс у 12-му санкційному пакеті. Зокрема, спочатку пропонувалась заборона на продаж Росії старих списаних танкерів, які використовуються для обходу цінової стелі на нафту. Однак від заборони відмовилися, замінивши її механізмом інформування про подібні угоди, щоб стежити за танкерами у процесі перевезень.

"І таких деталей досить багато. Я думаю, що це, напевно, таки був певний компроміс, пов’язаний із рішенням щодо початку переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо вступу. І плюс, звісно, ціла низка проблем, з якими стикаються країни Європейського Союзу, і вважають, що жорсткіші санкції це певна, якщо не загроза, то принаймні певні економічні проблеми для них", — констатував Ігор Бураковський.

Нагадаємо, лідери країн ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії. Він може стосуватися експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення.

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