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У Новосибірську мобілізовані на підпитку ледь не рознесли магазин та погрожували продавцеві (відео)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
128
Час на прочитання
2 хв
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У Новосибірську мобілізовані на підпитку ледь не рознесли магазин та погрожували продавцеві (відео)

Фото: скриншот з відео

Мобілізовані росіяни дорікали продавцеві, що той, не пішов на війну проти України.

У російському Новосибірську двоє п’яних мобілізованих чоловікв влаштували дебош та сварку у салоні оптики. Окупанти також накинулися на працівника магазину, пред’явивши, що той не воює, а за нього пішли воювати вони.   

Про інцидент повідомили власники салону, пише InformNapalm. 

Як розповіли власники, спочатку п'яні солдати попросили принести їм пакет, а потім – скласти у нього алкоголь. Однак один з окупантів всівся на дитячий стілець та зламав його, а також зачепив стійку для окулярів.

"Ми попросили їх оплатит – вони послали нас подалі і почали наїжджати", – повідомили вони.

Один з мобілізованих дорікнув працівнику, що той "дівчинка", бо не пішов на війну проти України.

"Ти дівчинка! А знаєш, чому ти дівчинка? Тому що ти, н*уй, с*ка, нікуди не пішов! А ми пішли, бл*ть, воювати, с*ка, за тебе!" - заявив солдат. 

Інший окупант, тримаючи пляшку горілки у правій руці, пригрозив: "Я тобі зараз голову розіб’ю".

Співробітники салону зачинили окупантів у магазині до приїзду поліції.

Нагадаємо, у Росії мобілізували чоловіка, який задихається уві сні через хворобу. 

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Дата публікації
Перегляди
128
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