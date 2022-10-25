У Новосибірську помер вже третій мобілізований: цього разу – після вживання алкоголю

Російські чиновники повідомили, що "ведеться слідство", проте не вказали, за якою статтею.

У російському Новосибірську помер вже третій мобілізований. Чоловік прибув із Туви і помер після вживання алкоголю.

Про це повідомляє "Тайга.инфо" із посилання на республіканський уряд.

"Попередньо йдеться про подію зі смертельним наслідком внаслідок вживання спиртних напоїв", – стверджує влада.

Місце смерті не вказане, але за даними видання, мобілізованих із різних регіонів Сибіру звозять до табору на території Новосибірського вищого військового командного училища в Академмістечку.

Чиновники повідомили, що "ведеться слідство", проте не вказали, за якою статтею.

Видання нагадало про попередні дві смерті мобілізованих. Так, на початку жовтня біля Новосибірського вищого військового командного училища знайшли труп мобілізованого з Новосибірської області. Справу розслідували за статтею про вбивство.

Ще раніше на території НВВКУ загинув 35-річний мобілізований із Братська Олександр Колтун. На похороні його родичі помітили на тілі сліди побоїв. Водночас за офіційною версією, чоловік помер від серцевого нападупісля вживання алкоголю.

Мобілізація в Росії

За даними української розвідки станом на 24 жовтня, в Росії призвали щонайменше 200 тис. осіб від початку "часткової" мобілізації. Вона триває і досі, але пропагандистам наказали не поширювати цієї інформації.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, у російській армії дуже не вистачає офіцерів та сержантів інструкторсько-викладацького складу, які мали б навчати новомобілізованих. Більшість із них загинули у війні проти України.

За даними радника Офісу президента Олексія Арестовича, щодоби Росія втрачає до 600 своїх військових вбитими і пораненими. Проте втрати серед мобілізованих ще недостатні, аби це відчули громадяни РФ.

Вже 220 тисяч "могилізованих" – як відбувся перший етап мобілізації в РФ

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