Пожежа на «Заводі припоїв» у Новосибірську 8 жовтня / © російські телеграм-канали

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У російському Новосибірську 8 жовтня спалахнула пожежа на «Заводі припоїв», який працює на оборонну промисловість РФ. Очевидці зняли на відео вогонь і величезний стовп чорного диму.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними пабліків, горить склад біля ЗАТ «Завод припоїв». На цьому заводі росіяни виробляють електроніку, мікросхеми і ремонтують електротехнічне обладнання, зокрема й для потреб оборонно-промислового комплексу РФ

Реклама

Причина займання наразі невідома. На місці працюють 70 рятувальників, 23 одиниці техніки і відправили пожежний потяг.

За даними російського Міністерства з надзвичайних ситуацій, пожежу на складі локалізовано на площі 2000 кв. м, у будівлі обвалився дах. За попередніми даними, постраждалих немає.

Пожежа на «Заводі припоїв» у Новосибірську 8 жовтня / © російські телеграм-канали

Пожежа на «Заводі припоїв» у Новосибірську 8 жовтня / © російські телеграм-канали

Пожежа на «Заводі припоїв» у Новосибірську 8 жовтня / © російські телеграм-канали

Пожежа на «Заводі припоїв» у Новосибірську 8 жовтня / © російські телеграм-канали

Дата публікації 14:58, 08.10.25 Кількість переглядів 26 Відео пожежі на "Заводі припоїв" у Новосибірську виклали в Мережу

До слова, у ніч проти 7 жовтня міста Нижній Новгород та Дзержинськ у Росії були атаковані дронами. Місцеві жителі повідомили про щонайменше 15 вибухів. Через атаку в аеропорту запроваджувалися обмеження на польоти. Міноборони РФ заявило про збиття 30 безпілотників над регіоном.