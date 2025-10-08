- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 524
- Час на прочитання
- 1 хв
У Новосибірську — потужна пожежа на "Заводі припоїв" (фото, відео)
Стовп чорного диму здіймається над Новосибірськом через пожежу на стратегічно важливому «Заводі припоїв».
У російському Новосибірську 8 жовтня спалахнула пожежа на «Заводі припоїв», який працює на оборонну промисловість РФ. Очевидці зняли на відео вогонь і величезний стовп чорного диму.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
За даними пабліків, горить склад біля ЗАТ «Завод припоїв». На цьому заводі росіяни виробляють електроніку, мікросхеми і ремонтують електротехнічне обладнання, зокрема й для потреб оборонно-промислового комплексу РФ
Причина займання наразі невідома. На місці працюють 70 рятувальників, 23 одиниці техніки і відправили пожежний потяг.
За даними російського Міністерства з надзвичайних ситуацій, пожежу на складі локалізовано на площі 2000 кв. м, у будівлі обвалився дах. За попередніми даними, постраждалих немає.
До слова, у ніч проти 7 жовтня міста Нижній Новгород та Дзержинськ у Росії були атаковані дронами. Місцеві жителі повідомили про щонайменше 15 вибухів. Через атаку в аеропорту запроваджувалися обмеження на польоти. Міноборони РФ заявило про збиття 30 безпілотників над регіоном.