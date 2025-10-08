ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
524
Час на прочитання
1 хв

У Новосибірську — потужна пожежа на "Заводі припоїв" (фото, відео)

Стовп чорного диму здіймається над Новосибірськом через пожежу на стратегічно важливому «Заводі припоїв».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пожежа на «Заводі припоїв» у Новосибірську 8 жовтня

Пожежа на «Заводі припоїв» у Новосибірську 8 жовтня / © російські телеграм-канали

Доповнено додатковими матеріалами

У російському Новосибірську 8 жовтня спалахнула пожежа на «Заводі припоїв», який працює на оборонну промисловість РФ. Очевидці зняли на відео вогонь і величезний стовп чорного диму.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними пабліків, горить склад біля ЗАТ «Завод припоїв». На цьому заводі росіяни виробляють електроніку, мікросхеми і ремонтують електротехнічне обладнання, зокрема й для потреб оборонно-промислового комплексу РФ 

Причина займання наразі невідома. На місці працюють 70 рятувальників, 23 одиниці техніки і відправили пожежний потяг.

За даними російського Міністерства з надзвичайних ситуацій, пожежу на складі локалізовано на площі 2000 кв. м, у будівлі обвалився дах. За попередніми даними, постраждалих немає.

Пожежа на «Заводі припоїв» у Новосибірську 8 жовтня / © російські телеграм-канали

Пожежа на «Заводі припоїв» у Новосибірську 8 жовтня / © російські телеграм-канали

Пожежа на «Заводі припоїв» у Новосибірську 8 жовтня / © російські телеграм-канали

Пожежа на «Заводі припоїв» у Новосибірську 8 жовтня / © російські телеграм-канали

Пожежа на «Заводі припоїв» у Новосибірську 8 жовтня / © російські телеграм-канали

Пожежа на «Заводі припоїв» у Новосибірську 8 жовтня / © російські телеграм-канали

Пожежа на «Заводі припоїв» у Новосибірську 8 жовтня / © російські телеграм-канали

Пожежа на «Заводі припоїв» у Новосибірську 8 жовтня / © російські телеграм-канали

До слова, у ніч проти 7 жовтня міста Нижній Новгород та Дзержинськ у Росії були атаковані дронами. Місцеві жителі повідомили про щонайменше 15 вибухів. Через атаку в аеропорту запроваджувалися обмеження на польоти. Міноборони РФ заявило про збиття 30 безпілотників над регіоном.

Дата публікації
Кількість переглядів
524
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie