Загроза нової війни: Сі Цзіньпін пообіцяв захопити Тайвань

Сі Цзіньпін

Реклама

Глава Китаю Сі Цзіньпін у новорічному зверненні, яке транслювали державні ЗМІ, поновив погрози проти Тайваню, який він вважає частиною своєї суверенної території.

Про це пише АР.

«Нас, китайців по обидва боки Тайванської протоки, об’єднують кровні та споріднені зв’язки, — сказав він. — Возз’єднання нашої батьківщини — історично неминуче і завадити цьому нікому не вдасться».

Реклама

Видання нагадує, що цього тижня Китай розпочав наймасштабніші за всю історію військові навчання навколо острова.

Чому ворогують Тайвань і Китай

Тайвань і навколишні острови контролюються частково визнаною Китайською Республікою. Свої права на острів заявляє КНР, з точки зору якої Тайвань входить до однойменної адміністративної одиниці Китаю.

1949 року, зазнавши поразки у Громадянській війні від військ Мао Цзедуна, очільник уряду Республіки Китай Чан Кайши сховався на Тайвані. Разом з ним туди перебралися його партія «Гоміньдан», адміністрація та парламент.

1971 року Республіка Китай поступилася місцем в ООН Китайській Народній Республіці — з того часу ООН і велика частина світової спільноти офіційно визнають юрисдикцію КНР на чолі з комуністами як над материковим Китаєм, так і над Тайванем.

Реклама

Протистояння між КНР і Китайською Республікою неодноразово призводило до збройних сутичок. Офіційний Пекін вважає владу Тайваню сепаратистами. Тайбей натомість спочатку не визнавав владу Комуністичної партії і претендував на відновлення свого контролю над усім Китаєм. Хоча в останні десятиліття влада Тайваню вже не декларує таких претензій, намагаючись відстояти хоча б суверенітет острова.

Щоб нашим читачам було зрозуміліше, можемо навести таку умовну аналогію: якби уряд УНР зміг зберегти контроль хоч над якоюсь частиною України внаслідок визвольних змагань 1917-1921 років, то відносини між ним та УРСР були б схожими на ситуацію між КНР і Тайванем.

Раніше повідомлялося, що Китай відправляє свої війська на фронт в Україні, щоб вивчити реалії ведення сучасної війни і набути бойовий досвід, готуючи власне вторгнення на Тайвань.