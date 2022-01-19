У "няш-мяш" Поклонської змінилися плани, і до Африки вона не поїде

Поклонська відмовилася стати амбасадоркою Росії у Кабо-Верді.
Колишня "прокурорка" Криму і депутатка Держдуми РФ Наталія Поклонська, яка мала стати пані послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде, не буде вступати на посаду. У неї змінилися особисті обставини.
Про це пише російський ТАСС.
"Ні, не планую (їхати до Кабо-Верде, - ред.). Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини", - сказала Поклонська.
Цю інформацію підтвердили і в російському МЗС.
"У Наталії Поклонської змінилися особисті обставини, і її від'їзд послом до Кабо-Верде не відбудеться з цих причин", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо:
- Наталія Поклонська стала "прокуроркою" Криму у квітні 2014 року. У жовтні 2018 року прокуратура Автономної республіки Крим оголосила Поклонській підозру в порушенні законів та звичаїв війни.
- Генеральна прокуратура України також склала їй підозру у незаконному позбавленні волі політв’язнів Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка.
- 9 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників, зокрема проти Наталії Поклонської.