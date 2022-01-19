У "няш-мяш" Поклонської змінилися плани, і до Африки вона не поїде

У "няш-мяш" Поклонської змінилися плани, і до Африки вона не поїде

Поклонська відмовилася стати амбасадоркою Росії у Кабо-Верді.

Колишня "прокурорка" Криму і депутатка Держдуми РФ Наталія Поклонська, яка мала стати пані послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде, не буде вступати на посаду. У неї змінилися особисті обставини.

Про це пише російський ТАСС.

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"Ні, не планую (їхати до Кабо-Верде, - ред.). Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини", - сказала Поклонська.

Цю інформацію підтвердили і в російському МЗС.

"У Наталії Поклонської змінилися особисті обставини, і її від'їзд послом до Кабо-Верде не відбудеться з цих причин", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо:

Наталія Поклонська стала "прокуроркою" Криму у квітні 2014 року. У жовтні 2018 року прокуратура Автономної республіки Крим оголосила Поклонській підозру в порушенні законів та звичаїв війни .

. Генеральна прокуратура України також склала їй підозру у незаконному позбавленні волі політв’язнів Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка.

Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка. 9 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників, зокрема проти Наталії Поклонської.

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