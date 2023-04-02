У Нью-Йорку блискавка влучила у Всесвітній торговий центр: момент потрапив на відео

Під час шторму, який накрив північний схід США, у Всесвітній торговий центр One у Нью-Йорку влучила блискавка.

У соцмережах поширюють кадри влучання блискавки.

JUST IN: Lightning bolt strikes One World Trade Center in New York City.



pic.twitter.com/xNCzNlN11Z — Remarks (@Remarks) April 2, 2023

За даними портового управління Нью-Йорка, через висоту вежі, завжди є висока ймовірність, що в неї вдарить блискавка, але вона була побудована з найсучаснішою системою захисту, яка забезпечує безпеку не тільки будівлі, але й навколишньої території. Будівля блокує електричний струм і направляє його прямо у фундамент, запобігаючи проходженню електрики всередині.

Варто зазначити, що блискавки часто влучають у Всесвітній торговий центр. За даними Accuweather, упродовж 2015 – 2020 років у цю будівлю влучали 189 разів. Це робить її другою за кількістю уражених у США після Вілліс-Тауер у Чикаго, у який за той же період блискавка вдаряла 250 разів.

Нагадаємо, під час шторму в Нью-Йорку блискавка вдарила у статую Свободи.

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