У Нью-Йорку чоловік загинув, коли намагався перестрибнути через турнікет в метро (фото)

У Нью-Йорку чоловік загинув, коли намагався перестрибнути через турнікет в метро (фото)

Квитка на проїзд у громадянина не було.

У метро Нью-Йорка загинув чоловік, який намагався перестрибнути турнікет. Він впав та зламав шию.

Про це пише видання Daily News.

Як стало відомо, 28-річний Крістофер Де Ла Крус отримав смертельну травму внаслідок нещасного випадку. Він підвівся на руках біля загороди і перевалився через неї. Не втримавшись, чоловік впав на шию. Його тіло знайшли 06:45 за місцевим часом на станції метро “Форест-Хіллс — 71-а авеню”.

Інцидент стався, коли чоловік діставався роботи. За словами батька загиблого, у нього залишилася чотирирічна дитина.

“Він був добрим хлопцем, добрим батьком. Що я можу сказати? Він зробив помилку”, — сказав батько Крістофера.

Нагадаємо, що у США помер кінорежисер "Нового Голлівуду" Пітер Богданович.

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