У Нью-Йорку чоловік загинув, коли намагався перестрибнути через турнікет в метро (фото)

Квитка на проїзд у громадянина не було.
У метро Нью-Йорка загинув чоловік, який намагався перестрибнути турнікет. Він впав та зламав шию.
Про це пише видання Daily News.
Як стало відомо, 28-річний Крістофер Де Ла Крус отримав смертельну травму внаслідок нещасного випадку. Він підвівся на руках біля загороди і перевалився через неї. Не втримавшись, чоловік впав на шию. Його тіло знайшли 06:45 за місцевим часом на станції метро “Форест-Хіллс — 71-а авеню”.
Інцидент стався, коли чоловік діставався роботи. За словами батька загиблого, у нього залишилася чотирирічна дитина.
“Він був добрим хлопцем, добрим батьком. Що я можу сказати? Він зробив помилку”, — сказав батько Крістофера.
Нагадаємо, що у США помер кінорежисер "Нового Голлівуду" Пітер Богданович.
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