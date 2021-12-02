У Нью-Йорку не будуть запроваджувати обов’язкове носіння масок: влада назвала причину

У Нью-Йорку не будуть запроваджувати обов’язкове носіння масок: влада назвала причину

Зараз бодай одне щеплення має майже 89% дорослого населення Нью-Йорка.

Мерія Нью-Йорка не хоче запроваджувати обов’язкове носіння масок чи оголошувати локдауни, аби не відвертати увагу людей від головного – необхідності вакцинуватися.

Про це заявив мер Білл де Блазіо, - пише Укрінформ.

Така вимога може відвернути увагу від головної мети міста: вакцинувати якомога більшу кількість людей.

"Те, що нам необхідно зробити в терміновому порядку, - це вакцинувати людей", - сказав він, зазначивши, що не слід змішувати всі важливі речі в одну купу.

За словами доктора Джея Варми, який був радником мера під час карантину в місті, може минути кілька місяців, поки "Омікрон", як і свого часу "Дельта", пошириться у Нью-Йорку, що дасть місту час спонукати якомога більше жителів до вакцинації та отримання третьої дози.

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Бодай одне щеплення майже 89% дорослого населення Нью-Йорка, що на 6% - більше, ніж у середньому по країні. За останні місяці міська влада домоглася підвищення рівня вакцинації коштом вимоги щодо обов’язкового щеплення для муніципальних службовців та запровадження обмежень для невакцинованих осіб.

А третю, бустерну, дозу вакцини отримали вже близько 20% жителів міста.

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