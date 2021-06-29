У Нью-Йорку під час сутички на Таймс-сквер продавець вистрілив у юнака: поліція посилює присутність

У Нью-Йорку під час сутички на Таймс-сквер продавець вистрілив у юнака: поліція посилює присутність

Куля влучила у спину 21-річного морського піхотинця. За інформацію про стрільця пропонують $3,5 тис.

У Нью-Йорку посилюють присутність поліції на площі Таймс-сквер після стрілянини, внаслідок якої постраждав 21-річний юнак.

Про це повідомляє WABC.

Зазначається, що інцидент стався увечері в неділю, 27 червня, коли між групою з п'яти або шести продавців компакт-дисків почалася суперечка і один з учасників конфлікту вистрілив зі зброї.

Куля випадково влучила у спину 21-річного морського піхотинця Семюеля Пулена, який разом із сім'єю прогулювався неподалік. Юнака госпіталізували до лікарні Бельв'ю. За попередніми даними, загрози його життю немає.

Винуватець інциденту втік, його розшукують. Правоохоронці оприлюднили відеозапис із ймовірним нападником. За інформацію про нього пропонують до 3,5 тис. доларів винагороди.

WANTED for an Assault: On Sunday June 27, 2021 at approx. 5:15 P.M., in the vicinity of West 47st. and 7th Ave. @NYPDMTS a unknown individual shot a 21 year old innocent bystander causing serious injury Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/j199kR3iYj — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 28, 2021

Мер міста Білл де Блазіо у понеділок, 28 червня, заявив, що на Таймс-сквер направлять ще 50 співробітників поліції Нью-Йорка.

"Це просто неприпустимий стан речей, - висловився очільник Нью-Йорка. - Це місце, яке дуже дороге і важливе для Нью-Йорка. Воно повинно бути безпечним, тому ми додаємо додаткових офіцерів".

"У нас не може бути реального економічного відновлення після COVID-19, якщо наші ділові і туристичні центри будуть сприйматися як небезпечні", - додав президент району Бруклін Ерік Адамс.

У травні внаслідок стрілянини на площі Таймс-сквер у Нью-Йорку постраждали троє людей, зокрема чотирирічна дівчинка.

Вогонь відкрили під час бійки між декількома чоловіками, один з який дістав пістолет. Кулі випадково влучили у двох жінок, а також в дитину.

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