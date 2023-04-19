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У Нью-Йорку посеред дня обвалився багаторівневий паркінг, є жертва (фото, відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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У Нью-Йорку посеред дня обвалився багаторівневий паркінг, є жертва (фото, відео)

Фото: скриншот з відео

Одна людина загинула і п'ять поранено внаслідок обвалу паркінгу.

У вівторок, 18 квітня, у нижньому Манхеттені (Нью-Йорк, США) обвалився багаторівнений паркінг – одна людина загинула ще п’ятьох поранено.   

Про це повідомив начальник відділу пожежної безпеки Нью-Йорка Джон Еспозіто, пише СNN.

Гараж являв собою чотирьохповерхову будівлю, яка, "сплющилась аж до підлоги підвалу". Чиновники вважають це структурним колапсом. На місці працюють рятувальники, залучивши роботизовану собаку та дрони.

Зак Пауерс, першокурсник Університету Пейса, розповів, що він вдень був у своєму гуртожитку, коли почув гучний удар, а потім сильний гуркіт.

"Це тривало 10 секунд, що було сюрреалістично. Потім я бачу дим, що летить до нашого вікна, тож я підходжу до вікна й бачу, як машини падають у яму посеред гаража", - розповів він.

Фото: скриншот з відео / ©
Фото: скриншот з відео

Четверо постраждалих були доставлені до лікарні в стабільному стані. Одна людина не потребувала медичної допомоги.

Принаймні один робітник у будівлі опинився в пастці на одному з верхніх поверхів гаража, він не зміг евакуюватися на нижній поверх. Надзвичайники змогли врятувати його, перемістивши через дах до сусідньої будівлі.

Нагадаємо, у Нью-Йорку чоловік застрелив дівчину, яка помилково в'їхала на під'їзну доріжку його будинку.

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Дата публікації
Перегляди
282
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