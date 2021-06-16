У Нью-Йорку скасування карантинних обмежень відсвяткували масштабним салютом

Обмеження торкнуться лише невакцинованих людей
20-хвилинним салютом у Нью-Йорку відсвяткували скасування карантинних обмежень.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
У місті принаймні одну дозу вакцини отримали 70 відсотків людей і мер Нью-Йорка заявив, що прийшов час повертатись до нормального життя. Віднині там не обов’язково дотримуватись дистанції та носити маски.
Щоправда, це стосується вакцинованих громадян, а торговельні, розважальні та адміністративні заклади можуть на свій розсуд просити відвідувачів дотримуватись карантинних обмежень.
Подивитись салют, який не анонсувався владою, за лічені хвилини на вулицях зібралися натовпи людей.