У Нью-Йорку від спеки померла однорічна дівчинка, яку бабуся замкнула в авто

Однорічна дівчинка в Нью-Йорку померла після того, як бабуся залишила її на задньому сидінні автомобіля на вісім годин, поки вона ходила на роботу.

Про це пише CNN.

54-річна жінка забула відвезти 14-місячну дитину в дитячий садок по дорозі на роботу 31 липня, йдеться в пресрелізі Департаменту поліції.

“Приблизно через вісім годин жінка пішла забирати дитину з дитячого садка, розташованого на Редвуд Лейн у Сміттауні, коли зрозуміла, що залишила дитину в машині”, — повідомили в поліції.

Дитину доставили до лікарні, де констатували смерть.

За фактом смерті ведеться розслідування, і поліція не повідомила, чи будуть висунуті звинувачення у цій справі.

За даними NoHeatStroke.org, веб-сайту викладача Державного університету Сан-Хосе, який відстежує випадки смерті в розпечених автомобілях, це вже 15-та дитина, яка загинула в цьому році в розпеченому авто.

31 липня у Сміттауні, розташованому на північному узбережжі Лонг-Айленду, максимальна температура повітря становила 28 градусів.

За даними Національного управління безпеки дорожнього транспорту, температура всередині автомобіля може піднятися на 4 градуси всього за 10 хвилин, і часто цього достатньо, щоб викликати гіпертермію. Протягом години температура в автомобілі може піднятися більш ніж на 4 градуси, навіть якщо температура повітря низька.

Температура тіла дитини підвищується в три-п'ять разів швидше, ніж у дорослої людини, і дитина може померти, коли температура її тіла досягне 41 градуса, повідомляє управління безпеки.

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