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У Нью Йорку збудували будинок на понад 200 квартир з унітазів і сміття

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У Нью Йорку збудували будинок на понад 200 квартир з унітазів і сміття

pixabay.com

Перероблена цегла коштує 14 доларів на відміну від 8 доларів за звичайний.

У Нью Йорку з'явився будинок з переробленного сміття. Будівля збудована зі спеціальної цегли, яка містить 60% відходів, зокрема керамічні унітази, черепицю та сталь.

Про це повідомляє  fastcompany.com.

На Манхеттені у Нью Йорку звели житловий будинок з переробленого будівельного сміття та промислових відходів. Архітектори використали цеглу з відходів на перших семи поверхах фасаду будівлі та у вестибюлі.

Photo: Alexander Stein / ©
Photo: Alexander Stein

У новій будівлі 219 квартир.

У компанії відзначили, що зараз перероблена цегла коштує 14 доларів на відміну від 8 доларів за звичайний. Втім, фахівці очікують, що в майбутньому  її ціна знизиться, оскільки переробка матеріалів стане дешевшою.

©

Нагадаємо, що Києві досі не утилізовані майже чотири гектари землі колишнього заводу "Радикал". Це приблизно 200 тисяч тонн хімічних речовин, які лежать там від початку століття. Прибрати їх мала б Київська мерія, втім досі цього не зробили. А відтак - силовики сьогодні завітали до заступника мера - Петра Пантелеєва і за бездіяльність - вручили йому підозру.

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