У Нью Йорку збудували будинок на понад 200 квартир з унітазів і сміття

У Нью Йорку збудували будинок на понад 200 квартир з унітазів і сміття

Перероблена цегла коштує 14 доларів на відміну від 8 доларів за звичайний.

У Нью Йорку з'явився будинок з переробленного сміття. Будівля збудована зі спеціальної цегли, яка містить 60% відходів, зокрема керамічні унітази, черепицю та сталь.

Про це повідомляє fastcompany.com.

На Манхеттені у Нью Йорку звели житловий будинок з переробленого будівельного сміття та промислових відходів. Архітектори використали цеглу з відходів на перших семи поверхах фасаду будівлі та у вестибюлі.

Photo: Alexander Stein

У новій будівлі 219 квартир.

У компанії відзначили, що зараз перероблена цегла коштує 14 доларів на відміну від 8 доларів за звичайний. Втім, фахівці очікують, що в майбутньому її ціна знизиться, оскільки переробка матеріалів стане дешевшою.

Нагадаємо, що Києві досі не утилізовані майже чотири гектари землі колишнього заводу "Радикал". Це приблизно 200 тисяч тонн хімічних речовин, які лежать там від початку століття. Прибрати їх мала б Київська мерія, втім досі цього не зробили. А відтак - силовики сьогодні завітали до заступника мера - Петра Пантелеєва і за бездіяльність - вручили йому підозру.

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