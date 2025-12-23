У Нижньому Новгороді РФ потужна "бавовна": зайнявся корабель

Атака на Росію / © ТСН.ua

У Нижньому Новгороді РФ сьогодні, 23 грудня, потужна «бавовна». Там відбулася серія потужних вибухів.

Про це повідомляє Exilenova+.

Згодом спалахнув корабель «Борської судноремонтної компанії».

«У Нижньому Новгороді загорівся кран/баржа під час робіт. Ні дня без пожеж на Росії», — йдеться у повідомленні.

Раніше гучно було в Севастополі тимчасово окупованого Криму. Пролунало 6 вибухів за 15 хвилин. Мешканців регіону закликали перебувати в безпечних місцях через наліт дронів.

«У Севастополі дуже гучно», — зазначається у повідомленнях.

Як зазначали росіяни, сили ППО та Чорноморського флоту продовжують «відбивати атаку ЗСУ». Мовляв, «збито 8 повітряних цілей».