У Нижньому Новгороді РФ потужна "бавовна": зайнявся корабель
У Нижньому Новгороді жителям вкрай неспокійно, лунають вибухи.
У Нижньому Новгороді РФ сьогодні, 23 грудня, потужна «бавовна». Там відбулася серія потужних вибухів.
Про це повідомляє Exilenova+.
Згодом спалахнув корабель «Борської судноремонтної компанії».
«У Нижньому Новгороді загорівся кран/баржа під час робіт. Ні дня без пожеж на Росії», — йдеться у повідомленні.
Раніше гучно було в Севастополі тимчасово окупованого Криму. Пролунало 6 вибухів за 15 хвилин. Мешканців регіону закликали перебувати в безпечних місцях через наліт дронів.
«У Севастополі дуже гучно», — зазначається у повідомленнях.
Як зазначали росіяни, сили ППО та Чорноморського флоту продовжують «відбивати атаку ЗСУ». Мовляв, «збито 8 повітряних цілей».