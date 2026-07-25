У низці регіонів Росії вже почався колапс: економіст розкрив деталі

Криза у РФ / © Associated Press

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Росія дедалі активніше нарощує імпорт нафтопродуктів, однак це не допомагає повністю вирішити проблему дефіциту пального в окремих регіонах країни.

Про це в етері Еспресо заявив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, нині Росія закуповує нафтопродукти одразу в кількох країнах.

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«РФ активно зараз почала закупати нафтопродукти по імпорту. На них активно працює половина нафтопереробки Білорусі. Вони більше 120 тис. тонн на місяць беруть у Казахстану. До них зараз поїхали нафтопродукти з Індії», — зазначив Пендзин.

Економіст додав, що один із найбільших нафтопереробних заводів Індії належить російській компанії Роснефть, а вироблені там нафтопродукти доставляють до Росії морем.

Водночас він наголосив, що українські Сили безпілотних систем завдають ударів по логістиці таких поставок.

«Дронами на сьогоднішній момент Сили безпілотних систем активно це проріджують. Але треба розуміти: Росія в будь-якому випадку везе імпорт», — наголосив Пендзин.

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Він також звернув увагу на те, що паливо в Росії розподіляється нерівномірно.

За словами економіста, Кремль насамперед забезпечує пальним Москву та Центральний федеральний округ, щоб підтримувати видимість стабільної ситуації, тоді як віддалені регіони вже стикаються із серйозними труднощами.

«Москва і Центральний федеральний округ забезпечуються повністю, щоб показати гарну картинку, що черг немає. Водночас у віддалених суб’єктах федерації немає нафтопродуктів навіть для екстрених служб — швидкої допомоги чи МНС. Тому треба розуміти, що віддалені суб’єкти федерації вже в колапсі. Москва ж буде забезпечуватися по вищому розряду, щоб продемонструвати картинку», — підсумував Пендзин.

Раніше повідомлялося, що економіка Росії майже припинила зростання, а за підсумками перших п’яти місяців 2026 року валовий внутрішній продукт країни збільшився лише на 0,2%.

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Ми раніше інформували, що заборона експорту дизельного пального може стати лише початком масштабних економічних проблем у Росії.

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