В аеропорту Москви стався вибух у літаку: пасажирів довелося терміновово евакуйовувати (відео)

У московському аеропорті "Домодєдово" стався казус. Вже під час рулювання літаком у одного з пасажирів нібито вибухнув павербанк. Усіх людей довелося евакуювати.
У Москві екіпаж літака Москва–Калінінград евакуював пасажирів через загоряння на борту.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Зазначається, що в салоні літака вибухнув павербанк одного з пасажирів. Усіх людей евакуювали надувним трапом назад до аеропорту "Домодєдово". Евакуйованих відвезли назад до зони вильоту та урочисто нагородили пляшкою води. Постраждалих немає.
Нагадаємо, тисячі росіян застрягли в аеропортах Москви та інших міст РФ через обмеження авіасполучення у деяких регіонах Росії.
Росіяни намагаються подати масові скасування і перенесення польотів як результат "передноворічного напливу". Однак насправді ситуацію ускладнює "неспокійна ситуація" на деяких аеродромах РФ.
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