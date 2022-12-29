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В аеропорту Москви стався вибух у літаку: пасажирів довелося терміновово евакуйовувати (відео)

Автор
Оксана Зінченко Оксана Зінченко
Дата публікації
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В аеропорту Москви стався вибух у літаку: пасажирів довелося терміновово евакуйовувати (відео)

Фото: Associated Press

У московському аеропорті "Домодєдово" стався казус. Вже під час рулювання літаком у одного з пасажирів нібито вибухнув павербанк. Усіх людей довелося евакуювати.

У Москві екіпаж літака Москва–Калінінград евакуював пасажирів через загоряння на борту.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що в салоні літака вибухнув павербанк одного з пасажирів. Усіх людей евакуювали надувним трапом назад до аеропорту "Домодєдово". Евакуйованих відвезли назад до зони вильоту та урочисто нагородили пляшкою води. Постраждалих немає.

Нагадаємо, тисячі росіян застрягли в аеропортах Москви та інших міст РФ через обмеження авіасполучення у деяких регіонах Росії.

Росіяни намагаються подати масові скасування і перенесення польотів як результат "передноворічного напливу". Однак насправді ситуацію ускладнює "неспокійна ситуація" на деяких аеродромах РФ.

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Дата публікації
Перегляди
628
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