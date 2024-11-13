У окупованому Севастополі підірвали автомобіль, у якому міг перебувати капітан ЧФ РФ - ЗМІ

Вибух був настільки сильним, що уламки розкидало по всьому двору.

У тимчасово окупованому Севастополі на дорозі вибухнув автомобіль, у якому, ймовірно, перебував капітан 1-го рангу Чорноморського флоту.

Про це пишуть росЗМІ.

За словами очевидців, вибух був настільки потужним, що двір навпроти засипало уламками. За їхніми словами, під днищем авто утворилася дірка, що може свідчити про використання саморобного вибухового пристрою.

Водій, який знаходився всередині, отримав важкі травми, зокрема втратив ноги, врятувати його не вдалося.

Як пишуть ЗМІ, підірваним у Севастополі військовий, ймовірно був начальник штабу 41 бригади ракетних кораблів та катерів. Ним міг бути Валерій Ткаченко, який несе пряму відповідальність за ракетні удари по Україні.

Нагадаємо, у Москві 24 липня в автомобілі Андрія Торгашова, заступника начальника 89-го радіоцентру військової частини, здетонувала вибухівка. Він вижив, але втратив ноги. Поліція кваліфікувала інцидент як замах на вбивство.

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