У Орбана істерично відреагували на можливість вступу України в ЄС

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто / © Associated Press

Запевнення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у неминучому та швидкому вступі нашої країни до ЄС викликало істеричну реакцію угорського міністра Петера Сіярто, очільника зовнішньополітичного відомства в уряді Віктора Орбана.

У своєму дописі на платформі Х очільник МЗС Угорщини раптом заявив про «втручання» України в угорські вибори.

«Ми знаємо, що ви хочете уряд, який погодиться з Брюсселем і буде готовий втягнути Угорщину у вашу війну. Але ми не допустимо цього!» — самовпевнено написав Петер Сіярто, традиційно не згадуючи про господаря Кремля Володимира Путіна, який приніс цю війну у Європу.

Водночас міністр уряду Орбана цинічно пообіцяв захищати Угорщину та її народ «від вашої війни».

Раніше очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував заяву угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що в Угорщині нібито не буде парламенту, який упродовж найближчих 100 років підтримає вступ України до Європейського Союзу. Він назвав такий план приреченим на провал, оскільки президент РФ Володимир Путін, якому відверто прислужує угорський прем’єр, не зможе прожити так довго.

Нагадаємо, напередодні, 22 січня, президент України Володимир Зеленський під час виступу у Давосі різко розкритикував угорського прем’єра Віктора Орбана.

«Кожен Віктор, який живе за європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на потиличник. І якщо він почувається комфортно в Москві, це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям перетворитися на маленькі москви», — сказав він.

Угорський прем’єр відповів, що «кожен отримає те, на що заслужив», і цинічно заявив, що український президент «уже четвертий рік не може або не хоче довести війну до кінця».