У Орбана погрожують Україні рекцією НАТО через атаки на "Турецький потік"

Газопровід «Турецький потік» / © Газпром

Будь-яка атака на газопровід «Турецький потік» на території Туреччини буде трактуватися як напад на країну-члена Альянсу. Про це заявив керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш. Чиновник висловив переконання, що Київ нібито здатен поставити під удар енергобезпеку Європи, вдавшись навіть до силових методів.

Водночас очільник МЗС Петер Сійярто у рамках надзвичайного урядового брифінгу додав, що євроінтеграція України наразі несе для ЄС загрозу розширення війни, а не обіцяний мир.

«Полум’я війни охопить весь континент, і оскільки більшість країн ЄС одночасно є членами НАТО, НАТО також вступить у конфлікт з Росією, а це означатиме Третю світову війну. У мирній угоді членству України в ЄС робити нічого», — зазначив він.

І додав, що найближчими тижнями українці всіма силами атакуватимуть трубопровід «Турецький потік», критично важливий для газопостачання Угорщини, але гарантією є те, що кожна країна, через яку проходить трубопровід, серйозно ставиться до цього питання, готується і захищає інфраструктуру.

Лише нещодавно Сійярто заявляв, що Україна нібито організувала атаку на компресорну станцію газопроводу «Турецький потік» із використанням 22 безпілотників.

Нагадаємо, що це не перші погрози. Так офіційний Будапешт раніше вибухнув гучними звинуваченнями на адресу Києва. Угорська влада стверджує, що Україна нібито намагається влаштувати їм «тотальну енергетичну блокаду», цілеспрямовано атакуючи газову інфраструктуру на території РФ. Про чергову хвилю дипломатичної напруженості повідомив речник уряду Угорщини Золтан Ковач, цитуючи міністра закордонних справ Петера Сіярто.

Крім того, Сіярто заявив про нібито атаку на компресорну станцію газопроводу «Турецький потік» і поклав відповідальність за це на Україну. За словами Сіярто, об’єкт, який забезпечує постачання газу до Угорщини, зазнав удару із застосуванням безпілотників. У Будапешті розцінили це як загрозу енергетичній безпеці країни.