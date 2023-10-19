У Орбана виправдалися за його зустріч із Путіним і слова про "воєнну операцію"

Очільник адміністрації Орбана намагався виправдати свого шефа тим, що і сам Байден неодноразово зустрічався з Путіним.

Очільник адміністрації угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш спробував виправдати свого шефа за зустріч з Путіним у Китаї.

Про це передає угорський телеканал ATV.

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Гуяш відповів на заяву посла США в Угорщині Девіда Прессмана, який сказав, що Орбан "вирішив стати поруч біля людини, чиї сили відповідальні за злочини проти людяності в Україні. Поки Росія завдає ударів по мирним українцям, Угорщина клопоче про ділові угоди".

Очільник адміністрації Орбана у відповідь сказав, що і сам Байден неодноразово зустрічався з Путіним.

"Якщо ви озирнетеся на останні кілька років, то побачите зустрічі між Джо Байденом і президентом Путіним, у тому числі під час президентства та віце-президентства Джо Байдена. Я пропоную вам подивитися на ці фотографії", – сказав Гергей Гуяш.

Коли йому відповіли, що під час зустрічі президента США Джо Байдена з Путіним повномасштабного нападу РФ на Україну не було, Гуяш обтічно заявив, що "під час війни вкрай важливо говорити про мир, і про те, що російська агресія має якомога швидше припинитися".

У відповідь на запитання про те, чому на зустрічі з Путіним Орбан використав термін "військова операція" — так само, це роблять росіяни — а не війна, очільник адміністрації не лав прямої відповіді. Він лише нагадав, що офіційна позиція Будапешта така ж, як і в інших членів ЄС – засудження війни та повага до територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що 17 жовтня у Пекіні угорський прем'єр Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін провели незаплановану зустріч. Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни ЄС.

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