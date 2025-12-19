ТСН у соціальних мережах

У Орлі пролунали вибухи: зникло світло, повідомляють про пожежу

У російському Орлі вночі пролунала серія потужних вибухів, після чого в частині міста зникло електропостачання, а в одному з районів почалася пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вибухи в Росії

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

У російському Орлі вночі пролунали кілька потужних вибухів — у місті частково зникло електропостачання, а в одному з районів повідомляють про пожежу та сильне задимлення.

Як повідомляють очевидці з посиланням на Telegram-канал SHOT, 3–5 гучних вибухів пролунали близько 2:30 ночі. Перед цим у місті кілька хвилин лунала тривожна сирена.

За словами місцевих жителів, після одного з вибухів у небі було видно спалах, а в житлових будинках почало мерехтіти світло. У частині домівок електроенергія зникла повністю. Також очевидці повідомили про займання та сильне задимлення в одному з районів міста.

Офіційної інформації від російської влади наразі не надходило. Раніше в Орловській області оголошували ракетну небезпеку, а мешканців закликали перебувати в укриттях і не підходити до вікон.

Нагадаємо, напередодні спецпризначенці Центру «Альфа» СБУ атакували дронами російську нафтовидобувну платформу імені Філановського в Каспійському морі. СБУ підтвердила щонайменше чотири влучання по платформі, яка належить «Лукойл-Нижневолжскнефть». Унаслідок атаки зупинено видобуток нафти та газу з понад 20 свердловин.

