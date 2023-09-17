У Орловській області РФ пролунав вибух та почалась пожежа на нафтобазі (відео)

Жителі Орла заявили, що перед вибухом чули звук прольоту безпілотника.

У Орловські області Росії с сталася пожежа на нафтовій базі. Місцеві жителі повідомляють про вибух перед початком пожежі.

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Про це інформують місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що в результаті атаки безпілотника на нафтобазі в Орловській області стався вибух та почалась пожежа.

Жителі Орла заявили, що перед вибухом чули звук прольоту безпілотника. Пізніше представники МНС РФ заявили, що пожежу на нафтобазі вже загасили.

Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличко заявив, що близько 3.50 за місцевим часом на території міста Орла "відбулося падіння безпілотного літального апарату".

"Він упав на нежитловий об'єкт у Залізничному районі. Місце події оточено, спеціальні служби проводять необхідні заходи, ситуація перебуває під повним контролем", - написав чиновник у своєму Telegram.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії заявили про нібито атаку безпілотників на столицю РФ Москву.

Крім того, ми раніше інформували, що у Москві спалахнула будівля Федеральної митної служби та склади.

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