У пацієнта стався серцевий напад під час сексу в машині з медсестрою: вона не викликала швидку

У Великій Британії медсестру звільнили після річного роману з пацієнтом та відмови викликати йому швидку допомогу, оскільки у нього стався серцевий напад під час сексу у машині.

Про це пише dailystar.co.uk.

Пенелопа Вільямс працювала в Раді охорони здоров'я Університету Бетсі Кадваладр як дипломована медсестра у відділенні ниркового гемодіалізу в жовтні 2019 року, коли через два роки вона зав'язала стосунки з пацієнтом на діалізі.

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Зрештою, у пацієнта стався серцевий напад під час сексу, але Вільямс відмовилася телефонувати 999, побоюючись розкриття їхніх стосунків.

Натомість вона зателефонувала колезі, який потім з'явився і зробив серцево-легеневу реанімацію.

Колега зателефонував до служби 999, але неназваний хлопець помер від "серцевої недостатності та хронічної хвороби нирок, спричинених медичним епізодом".

Спочатку медсестра намагалася стверджувати, що чоловік написав їй у Facebook, що йому зле, і попросив зустрітися з нею за межами лікарні, щоб допомогти йому – пізніше це виявилося неправдою.

Її зняли з посади як мінімум на 18 місяців. Після цього Пенелопі буде дозволено повторно подати заявку на роль медсестри, попри те, що загалом вона порушила три правила.

Пенелопа Вільямс / Фото: WALES NEWS SERVICE

Її визнали винною в тому, що вступала в інтимні та/або сексуальні стосунки з пацієнтом, спілкувалася з пацієнтом через Facebook та/або телефоном і зустрічалася з пацієнтом за межами роботи.

Представник комітету сказав: "Місіс Вільямс заперечувала якісь сексуальні стосунки — вона також пояснила, що пацієнт почав стогнати та раптово помер. Місіс Вільямс накликала на професію медсестер погану славу і порушила один із фундаментальних принципів професії, вступивши в інтимні стосунки з пацієнтом, порушуючи вказівки про чіткі сексуальні кордони".

Нагадаємо, жінка створила "ідеальний еротичний сад" для сексу на свіжому повітрі. Її мета - зробити сади чуттєвими та сексуальними.

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