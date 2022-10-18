У Пакистані 18 втікачів від повені загинули під час пожежі в автобусі: відео

Жителі пакистанського регіону, який постраждав від катастрофічної мусонної повені, загинули у вогні, який спалахнув у пасажирському автобусі.

Щонайменше 18 пакистанців, серед яких 12 дітей, загинули під час пожежі в автобусі, коли вони їхали додому після катастрофічної мусонної повені.

Про це повідомляє видання NDTV.

Поліція повідомила, що пасажири загинули вночі, коли прямували додому автобусом із тимчасового табору для постраждалих від повені біля міста Карачі.

Пакистан цього року постраждав від безпрецедентних мусонних дощів, у результаті чого третина країни опинилася під водою, вісім мільйонів людей були змушені переселитися. Руйнування спричинили збитки на 28 мільярдів доларів.

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Поки води повільно спадають, тисячі переміщених осіб живуть у наметових містечках. Деякі уже почали повертатися додому.

В автобусі, в якому сталася пожежа, перебувало 45 осіб. Врятувалися від вогню трохи більше половини пасажирів.

Hideous news from #Sindh

Flood victims returning home killed in bus fire

18 dead including 12 children

More than 45 passengers believed to be onboard when bus caught fire near #Nooriabad on M9 Motorway when travelling from #Karachi to #KhairpurNathanShah pic.twitter.com/XN7YwKj6Ec — Faheem.K (@Imfaheem001) October 12, 2022

“Імовірно, пожежа спалахнула в системі кондиціонування повітря автобуса, але розслідування покаже справжню причину”, — сказав офіцер поліції Хашим Брохі.

У Пакистані часто трапляються жахливі дорожньо-транспортні пригоди зі смертельними наслідками через погано доглянутий транспорт, погані дороги, необережне водіння та погано навчену службу екстреної допомоги.

Нагадаємо, цього року сезон мусонів розпочався в Пакистані на місяць раніше, ніж зазвичай. Безперервні зливи пошкодили тисячі будинків і зруйнували сотні мостів.

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