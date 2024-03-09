У Пакистані 22-річного хлопця засудили до смертної кари за повідомлення у WhatsApp

За цією ж справою до довічного ув'язнення засуджено іншого 17-річного хлопця.

Суд у пакистанській провінції Пенджаб засудив 22-річного хлопця до смертної кари за звинуваченням у богохульстві через повідомлення у месенджері WhatsApp.

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Про це повідомляє BBC.

Суддя заявив, що 22-річний студент поділився "блюзнірськими" світлинами та відео з наміром образити релігійні почуття мусульман.

Права була відкрита у 2022 році відділом боротьби з кіберзлочинністю Федерального агентства розслідувань Пакистану (FIA). Пізніше її передали до суду у місті Гуджранвала.

Повідомляється, що 22-річного студента засудили до смертної кари через те, що він готував світлини та відео, які "ображають" пророка Мухаммеда та його дружин.

За цією ж справою до довічного ув'язнення засуджено 17-річного студента.

Обидва обвинувачені свою провину не визнають.

У суді заявили, що до молодшого студента, який поширив підготовлений матеріал, застосували довічне увʼязнення через те, що він неповнолітній. Іншому випадку його також засудили б до смертної кари.

У Пакистані богохульство карається смертною карою. Деякі люди зазнають самосуду ще до того, як потраплять до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сингапурі чоловіка стратять за торгівлю канабісом, влада заявляє про ефективність смертної кари.

Крім того, ми раніше інформували, що біля кордону з Пакистаном застрелили полковника Корпусу вартових ісламської революції.

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