У Пакистані бойовики штурмували штаб-квартиру поліції, чутно вибухи: є загиблі (фото, відео)

Учасниками нападу стали до 10 бойовиків з ручними гранатами.

У пакистанському Карачі бойовики штурмували штаб-квартиру поліції 17 лютого, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомляє CNN.

До 10 бойовиків з ручними гранатами напали на поліцейську дільницю. На місці пролунали постріли, розповів один з очевидців. Міністр праці провінції Сінд Саїд Гані підтвердив напад, додавши, що інцидент триває.

Під час нападу загинули офіцер поліції та двірник. Ще четверо поліцейських отримали поранення, повідомила служба швидкої допомоги.

Місцеві медіа інформують, що декілька бойовиків проникли до поліцейського офісу, а інші тримають його в оточенні. Будівля відділення поліції Карачі заблокована як зовні, так і зсередини.

У всьому центральному районі міста було перекрито рух. Водночас у центральній лікарні Джинна оголосилинадзвичайну ситуацію.

За словами речника Мохаммада Хорасані, відповідальність за атаку взяв на себе пакистанський Талібан.

Водночас у Мережі повідомляється, що на четвертому поверсі штаб-квартири поліції підірвав себе терорист-смертник.

Suicide bomber blows himself up on fourth floor of Police Office. Prayers 4 everyone's safety.#Karachi pic.twitter.com/yFZoWYnEqu — Arfa Bhutto (@ArfaBhutto786) February 17, 2023

Gruppo di sconosciuti fa irruzione ufficio principale polizia città pakistana di Karachi.

I media locali riferiscono che diversi aggressori sono entrati edificio.

In connessione con inizio operazione antiterrorismo, polizia e ranger hanno bloccato il traffico.



@parstodayrussian pic.twitter.com/5bADKcBcuM — pietro granero (@pietrogranero) February 17, 2023

4th floor cleared.

2 suicide Terrorists blew themselves up.#Karachi pic.twitter.com/E7PPUZZK0a — عاطف اللہ (@ATIF_ULLAH07) February 17, 2023

Нагадаємо, в кінці січня у пакистанському місті Пешавар терорист-смертник підірвав себе у приміщенні мечеті. В результаті вибуху було понад 100 загиблих та ще більше поранених.

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