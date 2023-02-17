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У Пакистані бойовики штурмували штаб-квартиру поліції, чутно вибухи: є загиблі (фото, відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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У Пакистані бойовики штурмували штаб-квартиру поліції, чутно вибухи: є загиблі (фото, відео)

Фото: Associated Press

Учасниками нападу стали до 10 бойовиків з ручними гранатами.

У пакистанському Карачі бойовики штурмували штаб-квартиру поліції 17 лютого, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомляє CNN.

До 10 бойовиків з ручними гранатами напали на поліцейську дільницю. На місці пролунали постріли, розповів один з очевидців. Міністр праці провінції Сінд Саїд Гані підтвердив напад, додавши, що інцидент триває.

Під час нападу загинули офіцер поліції та двірник. Ще четверо поліцейських отримали поранення, повідомила служба швидкої допомоги.

Місцеві медіа інформують, що декілька бойовиків проникли до поліцейського офісу, а інші тримають його в оточенні. Будівля відділення поліції Карачі заблокована як зовні, так і зсередини.

У всьому центральному районі міста було перекрито рух. Водночас у центральній лікарні Джинна оголосилинадзвичайну ситуацію.  

За словами речника Мохаммада Хорасані, відповідальність за атаку взяв на себе пакистанський Талібан.

Водночас у Мережі повідомляється, що на четвертому поверсі штаб-квартири поліції підірвав себе терорист-смертник.

Нагадаємо, в кінці січня у пакистанському місті Пешавар терорист-смертник підірвав себе у приміщенні мечеті. В результаті вибуху було понад 100 загиблих та ще більше поранених.

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Дата публікації
Перегляди
692
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