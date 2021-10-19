У Пакистані чоловік через сімейну ворожнечу спалив власних доньок і онуків живцем

У Пакистані чоловік через сімейну ворожнечу спалив власних доньок і онуків живцем

Одна з доньок проти волі батька вийшла заміж "по любові", а не за розрахунком. Це і стало мотивом злочину.

У Пакистані розшукують чоловіка на ім'я Манзур Хуссейн, якого підозрюють у вбивстві двох власних доньок, зятя і чотирьох онуків.

Про це повідомляє CNN.

За даними слідства, підозрюваний підпалив будинок зі своєю родиною в селі в окрузі Музафаргарх, що в провінції Пенджаб. Мотивом для злочину нібито став шлюб "по любові" його доньки Фаузії Бібі з Мехбубом Ахмадом, який відбувся проти волі батька.

Ахмад розповів, що в момент інциденту перебував на роботі. Коли він повернувся додому, то побачив, що будинок горить. За словами чоловіка, разом з дружиною у пожежі загинув його 4-місячний син і троє дітей сестри Бібі - Хуршид Май - 2, 6 і 13 років.

За даними пакистанської комісії з прав людини, сотні жінок в країні щорічно гинуть від рук родичів за те, що виходять заміж проти волі своєї родини.

Раніше у Норвегії озброєний луком та стрілами чоловік убив п'ятьох людей і поранив ще двох. Поліції вдалося впіймати нападника.

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